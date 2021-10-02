Türkiye Gazetesi

Katar demokratikleşme yolunda tarihinin en büyük adımlarından birini atıyor. Şura Meclisi milletvekili seçimi için ilk kez halk oylamasına gidildi. Parlamentoda bulunan 45 sandalyenin 30'u için yapılan seçimde Katar halkı, oy kullanmaya başladı. Oylama işlemi saat 18.00'a kadar devam edecek. Mecliste kalan 15 sandalye ise yine Emir Şeyh Temim bin Hamed Al Sani tarafından atanacak.

İLK MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ

İlk kez milletvekili seçimlerinin yapıldığı Körfez ülkesi Katar'da, seçimlere katılımın yüksek olması bekleniyor. 26 kadın adayın da katıldığı seçimlerde oy verme işlemi saat 18.00'e kadar devam edecek.

Katar'daki 30 seçim bölgesinde 234 aday, 45 sandalyeden 30'unu kazanmak için yarışacak. Meclisteki diğer sandalyeler ise Emir Şeyh Temim bin Hamed Al Sani tarafından atanacak.

KATAR'DA SEÇME SEÇİLME HAKKI İÇİN ŞARTLAR

Al Sani, ülkede yasama görevini yerine getiren Şura Meclisi üyelerinin seçimle belirlenmesini öngören bir seçim yasası kararnamesi yayınlamıştı.

Al Sani tarafından 29 Temmuz'da yayımlanan kararnamede, Şura Meclisi üyeliğine seçme seçilme hakkına sahip olunabilmesi için "asli uyruğun Katar olması" şartının yanı sıra "kişinin dedesinin Katarlı ve ülkede doğması kaydı" da getirilmişti.