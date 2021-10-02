Türkiye Gazetesi

Çin ile Tayvan hükümeti arasındaki ilişkiler git gide gerginleşiyor. Dün ulusal gününü kutlayan Çin, Tayvan Hava Savunma Tanımlama Sahası'na(ADIZ) 38 uçağı ile birlikte giriş yaptı. Bu ihlali dünyaya duyuran Tayvan hükümeti, Çin'in hareketlerinin barışa zarar verecek hareketler olduğunu söylerken, bunların kasıtlı olduğunu belirtti.

25 UÇAK GÜNDÜZ, 13 UÇAK AKŞAM

BBC'nin haberine göre, Tayvan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Çin Hava Kuvvetlerine ait 25 uçağın dün gündüz saatlerinde, 13 uçağın da akşam saatlerinde ADIZ'ın güneybatısında uçtuğu belirtildi.



Çin 15 Haziran'da 28, 5 Eylül'de 19, 16 Eylül'de 9 ve 23 Eylül'de de 24 savaş uçağıyla ADIZ'yi ihlal etmişti.

Tayvan yönetimi, Çin'in bölgesel barışa zarar vererek "kasıtlı" şekilde askeri saldırganlığa giriştiğini vurguladı.

Öte yandan Çin'in ilk kez bu kadar geniş çaplı ihlal gerçekleştirdiği kaydedildi.