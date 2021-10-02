Türkiye Gazetesi

Doktorları bile şaşkına çeviren olay Litvanya'da yaşandı. Erkek bir hasta acile başvurarak midesinin ağrıdığını söyledi.

Tomografi sonrası doktorların acilen ameliyat kararı aldığı adamın midesinden 3 saatlik bir operasyonla 1 kilograma yakın metal cisim çıkarıldı.

'İSTİSNAİ BİR DURUM'

Litvanya'daki Klaipeda Üniversite Hastanesi'nde meydana gelen olayda doktorlar, erkek hastanın midesinde çivi, vida, somun, ağaç vidası ve bıçağın da aralarında bulunduğu bir çok yabancı cisimi çıkardı. Ameliyatı yapan doktorlardan Sarunas Dailidenas, hastaların nadiren yabancı cisim yuttuğunu, ancak ameliyatını gerçekleştirdikleri söz konusu hastanın durumunun yuttuğu nesnelerin ağırlığı açısından istisnai bir durum olduğunu söyledi.

OPERASYON 3 SAAT SÜRDÜ

İsmi açıklanmayan hastanın midesindeki bazı cisimlerin 10 santimetre uzunluğunda olduğunu belirten Dailidenas, cisimleri endoskopik yöntemle çıkarmanın mümkün olmaması nedeniyle ameliyata karar verdiklerini kaydetti. Hastanın mide ağrısı şikayetiyle ambulansla hastaneye getirildiğini ifade eden Dailidenas, 3 saat süren operasyonun ardından hastanın durumunun iyi olduğunu vurguladı.

ALKOLÜ BIRAKTIKTAN SONRA BAŞLADI

Ameliyat olan kişinin alkolü bıraktıktan sonra metal nesneleri yutmaya başladığı belirtildi.

Operasyon sonrası durumunun stabil olduğu öğrenilen adam gözetim altında tutuluyor.

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