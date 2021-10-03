Türkiye Gazetesi

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, Heniyye, Afganistan'da Taliban’ın kurduğu geçici hükümetin Dışişleri Bakan Vekili Mevlevi Emirhan Muttaki ile telefonda görüştü.

Görüşmede, Heniyye, "Taliban'ın Afganistan'da ABD işgaline karşı kazandığı zaferin, İslam ümmetinin vatanlarını işgalcilerden kurtarma gücüne sahip olduklarını gösterdiğini" vurguladı.

AFGANİSTAN'A "FİLİSTİN'İ UNUTMAYIN" UYARISI

Taliban'ın, Filistinlilerin Mescid-i Aksa'yı özgürleştirmesinde destekleyici bir role sahip olması arzusunu dile getiren Heniyye, Afganistan'ın dışarıya yönelik konuşmalarında özellikle Kudüs başta olmak üzere Filistin'in unutulmamasının zorunlu olduğunu söyledi.

Muttaki de Afganistan'ın 43 yıl aradan sonra İslami bir hükümete sahip olduğunu ve ülke içinde bu hükümetin kontrolü dışında hiçbir bölge bulunmadığını ifade etti.

Muttaki, Kudüs ve çevresinde konuşlanmış Filistin halkının (İsrail'e karşı) "cihadından" duyduğu gururu dile getirdi.

İsmail Heniyye yeniden Hamas’ın lideri seçildi Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas'ın Siyasi Büro Başkanlığına, yeniden İsmail Heniyye oldu.

Hamas'tan İsrail'e 'karşılık veririz' tehdidi İşgal devleti İsrail'in ateşkes sonrası Gazze'ye saldırıları sürerken Hamas'tan bir açıklama geldi. Yapılan açıklamada saldırılara karılık verme tehdidinde bulunuldu.