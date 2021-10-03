Türkiye Gazetesi

İngiltere’nin Durham şehrinde Abby Gibbs (24), üç hafta süren mücadeleden sonra Covid-19’a yenik düşerek 22 Eylül’de hayatını kaybetti.

Ailesi, genç kadının komplo teorilerinden etkilendiğini, bu yüzden Covid aşısı olmadığını açıkladı.

“O benim sadece kızım değil en iyi arkadaşımdı” diye konuşan annesi Lynne Gibbs, “Abby, hastalığa yakalanınca bana hayatındaki en büyük hatanın aşı olmamak olduğunu söyledi” dedi. Abby, geride 6, 5 ve 3 yaşlarında 3 çocuk bıraktı.

Koronavirüste son durum: Vakalar hala kritik seviyede Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı güncel koronavirüs tablosuna göre; Türkiye'de son 24 saatte 352 bin 162 Covid-19 testi yapıldı, 27 bin 973 kişinin testi pozitif çıktı, 203 kişi hayatını kaybetti.

ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 700 bini aştı Dünyada koronavirüs sebepli en çok ölüm vakasının yaşandığı ABD'de son 24 saatte 2 bin 457 kişi daha hayatını kaybetti. Toplam ölü sayısı ise 700 bin 327'ye yükseldi.