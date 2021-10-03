Türkiye Gazetesi

La Palma adasında bulunan Cumbre Vieja yanardağı 19 Eylül’de harekete geçmişti. Yanardağından çıkan lavlar okyanusta 500 metre genişliğinde olan piramit şeklinde bir kaya oluşturdu. Perşembe günü yanardağda yeni bir yarık meydana gelirken, bu yarığın görülmesi vatandaşları endişelendirdi.

6 BİN KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Yanardağ 19 Eylül’de harekete geçtiğinden beri, yaklaşık 6 bin kişi bölgeden tahliye edilirken volkandan fışkıran lavlar 800’den fazla binayı, okulu, kiliseyi, bölgenin temel geçim kaynaklarından muz seralarını, yolları ve alt yapıyı tahrip etti.

ŞEMSİYE KULLANMAYA BAŞLADILAR

Lavdan en kötü etkilenen kasabalardan Los Llanos Aridane sakinleri, yolları kaplayan ve havada uçuşan volkanik tozlardan korunmak için şemsiye kullanmaya başladılar.

LAV TAŞA DÖNÜŞTÜ

Tepelerden sahile kadar kıvrılarak yaklaşık 10 gün boyunca gelen lavlar, Salı günü gece yarısında okyanusa ulaştı. Çok hızlı bir biçimde soğuyup yamaçların dibinde birikerek adanın zeminini genişleten lav, okyanusta 500 metreden fazla genişliğe sahip taşa benzeyen bir oluşum meydana getirdi.

DAHA FAZLA EVİN LAVDAN ETKİLENMESİ BEKLENİYOR

Yanardağ patladığından beri çok sayıda baca deliği açıldı ama Kanarya Yanardağ Bilimi Enstitüsü en son açılan bacayı patlamanın yeni odağı olarak tarif etti. La Palma konseyinden Mariano Hernandez Zapata, yanardağdan gelen yeni akıntıyla ilgili endişelerin yükseldiğini ve daha fazla evin lavdan etkilenmesini beklediklerini söyledi.

Bölgenin lideri Angel Victor Torres ise, volkanın 80 milyon metreküp lav fışkırttığını ve La Palma’da 50 yıl önce gerçekleşen en büyük patlamada ortaya çıkanın iki katı maddenin ortaya çıktığını aktardı.

SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI GETİRİLDİ

Cumbre Vieja'da son iki gündür patlamaların şiddetinin artması, lavların püskürdüğü ağızlara 2 yenisinin daha eklenmesi ve rüzgarın yön değiştirmesi sebebiyle yanardağ çevresinde bulunan ancak bu zamana kadar tahliye edilmeyen 4 yerleşim yerine de sokağa çıkma kısıtlaması getirildi.

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