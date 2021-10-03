Türkiye Gazetesi

2019'un son aylarında hayatımıza giren ve o günden bu yana dünyanın bir numaralı gündemi olmaya devam eden koronavirüste her geçen gün yeni gelişmeler yaşanıyor. Milyonlarca insanın hayatını kaybetmesine neden olan Covid-19, mutasyonları ile aşılama çalışmalarında pek çok ülkenin zorlanmasına ve takviye doz kararı almasına neden oldu.

Pfizer ile birlikte Covid-19 aşısını geliştiren Alman şirket BioNTech'in CEO'su Uğur Şahin, aşı ile ilgili yeni bir açıklamada bulundu. Şahin, virüsün mutasyona uğramaya devam edeceğini ve bu durumun aşıların sunduğu bağışıklığı azaltabileceğini öne sürerek, "Gelecek yılın ortalarına doğru Covid-19 aşısının formülünün değişmesi gerekecek gibi görünüyor çünkü virüs mutasyona uğruyor" dedi.

EVRİM SÜRECİNİN HENÜZ BAŞINDAYIZ

Financial Times'a konuşan Şahin, bu durum karşısında yeni aşıların geliştirilmesi gerekebileceğini belirtirken, Covid-19'un evriminin devam ettiğini ve evrim sürecinin henüz başında olduğumuzun altını çizdi. Şahin, “Virüs kalacak ve daha da çok adapte olacak. Değişikliğe uğrayacak yeni nesil virüslerin, şu ankinden daha kolay yönetilebilir olacağını öngörmüyoruz" dedi.

Şu an baskın hale gelen Delta varyantının daha bulaşıcı fakat mevcut aşıların etkileyiciliğini azaltacak kadar da farklı olmadığı belirten Şahin, üçüncü doz destekleyici aşıların ana varyantları kontrol altına alabileceğini dile getirdi.

TÜRECİ DE GÜÇLENDİRİ AŞI AÇIKLAMASINDA BULUNMUŞTU

BioNTech’in Baş Tıbbi Sorumlusu Özlem Türeci ise geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada koronavirüsün şimdiden yönetilebilir olmaya başladığına dikkat çekmiş ve virüsün birkaç yıl daha bize eşlik edeceğini belirterek "Korku içinde yaşayamayız" demişti.

Türeci, aynı açıklamasında güçlendirici aşıların '12 veya 18 ayda bir' verilebileceğini öngördüğünün altını çizmişti.

Prof. Dr. Uğur Şahin'den üçüncü doz aşı açıklaması BioNTech kurucularından Prof. Dr. Uğur Şahin, iki doz aşı olan kişilerin güçlendirici nitelikteki üçüncü doz koronavirüs aşılarını yaptırmaları çağrısında bulundu.

Uğur Şahin ve Özlem Türeci’ye Tıp Onur Ödülü Eczacıbaşı Topluluğu’nun 1959 yılında tıp alanında başlattığı ödüllendirme ve destek geleneğinin 62’nci yılında, Tıp Onur Ödülü’nün sahibi, Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci oldu.

Prof. Dr. Uğur Şahin: 1 trilyon dozdan fazla aşı üreteceğiz Biontech Üst Yöneticisi (CEO) ve kurucu ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin, 6. Avrupa İmmünoloji Kongresi'nde (ECI), "Aşı üretimimiz 2019'da 10 bindi. Ortağımız Pfizer ile yıl sonuna kadar 1 trilyon dozdan fazla aşı üreteceğiz. Bu müthiş bir artış." dedi.