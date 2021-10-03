Türkiye Gazetesi

Dünyanın birçok yerinde restoranı bulunan Nusret Gökçe’nin Londra’da sessiz sedasız açtığı restoran, sosyal medyadan paylaşılan yüklü adisyonlarla gündem oldu. Mayıs ayında açılması planlanan ancak pandemi nedeniyle açılışı 27 Eylül'e ertelenen restoran İngiliz basınının da gündemine girdi.

7 BİN 607 LİRA İLE ZİRVEDE

Daha önce restoranla ilgili açıklamalarda bulunan Telegraph gazetesinin restoran eleştirmeni William Sitwell 315 pounda (3 bin 773 lira) sipariş ettiği bifteğin menüdeki en pahalı ürün olmamasına şaşırdığını ve gözünün 635 poundluk (7 bin 607 liralık) altın kaplama bir ete takıldığını söylemişti.

21 BİN 707 TL HESAP ÖDÜYORLAR

Nusret, restoranı açmadan önce hiçbir tanıtım yapmadı ve basına özel bir tadım günü bile gerçekleştirmedi. Ancak Londra'daki restoranın tanıtımı sosyal medya üzerinden adisyon paylaşan kullanıcılar tarafından doğal yollarla gerçekleştirildi. Restoran eleştirmeni Sitwell'in de aktardığı izlenimlerine göre 8 kişilik bir grup, 21 bin 707 TL hesap ödüyor.

Nusret Gökçe’nin son paylaşımı da olay oldu Her çektiği video ile tepkilerin hedefi haline gelen, saltbae hareketiyle dünyaca üne kavuşan Nusret Gökçe yine eleştiri yağmuruna tutuldu.

‘Sosyete Kasabı’ Nusret Gökçe’ye soruşturma Tuz serpme hareketiyle tüm dünyada üne kavuşan Nusret Gökçe'nin bir süre önce sosyal medyadan paylaştığı bir video başına iş açtı.

Nusret Gökçe’nin paylaşımına tepki yağdı Nusret Gökçe’nin paylaşımına tepki geldi. Gökçe’ye “Millet evine ekmek alamazken bu nasıl şov", "Gösteriş yapmaktan vazgeç, yiyen var yiyemeyen var" şeklinde yorumlar yağdı.