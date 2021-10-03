Türkiye Gazetesi

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, lideri olduğu Muhafazakar Parti’nin yıllık konferansı için dün Manchester'a geldi. Brexit karşıtı gruplar da tedarik zincirindeki problemler, petrol ve gıda kıtlığı sebebiyle Başbakan Johnson'ı protesto etmek için sokağa döküldü. Şehir merkezinde toplanan kalabalık "Brexit işe yaramıyor", "Muhafazakar Parti'ye son verin", "Brexit fakirleştirir" sloganları attı. Göstericiler, hükûmeti, polise protestoları kısıtlama yetkisi verilmesini içeren "polislik yasasına" da son verilmesi dâhil olmak üzere bir dizi reformlar yapmaya çağırdı.

Manchester Belediye Başkanı Andy Burnham da protestolara katılarak halka seslendi. Öte yandan Johnson, konferansta parti delegelerini "büyük ve cesur kararlar" almaya çağırdı. Boris Johnson, "Daha iyisini inşa etmek için toplanıyoruz. Bu, işlerin değişmesini ve iyileşmesini istediğimiz anlamına geliyor" dedi.



İngiltere’de kriz büyüyor: Raflar boşaldı İngiltere’deki nakliyat sıkıntısı devam ediyor. TIR ve kamyon şoförü eksikliğinden kaynaklanan nakliyat sorunları başkent Londra’daki marketlerde rafların boş kalmasına sebep oldu.



İngiltere'de akaryakıt krizi büyüyor: Askerler devreye sokuldu! İngiliz Hükümeti, akaryakıt krizinin çözümü için askerleri devreye soktu. Hükümet, pazartesiden itibaren 200 askerin istasyonlarda geçici olarak görevlendirileceğini duyurdu. Görevli askerlerin yanı sıra 300 yabancı akaryakıt tankeri sürücüsü de mart ayının sonuna kadar göreve başlayacak.