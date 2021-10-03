Türkiye Gazetesi

Birçok suçlamadan hakkında gıyabi tutuklama kararı bulunan eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili, 8 yıl sonra ülkesine döndü. 1 Ekim'de gözaltına alınan Saakaşvili, tutuklandı. Eski Cumhurbaşkanı cezaevinde açlık grevine başladı.

"6 YIL HAPİS CEZASI VAR"

Bu yaşanılanlar sonrası Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Garibaşvili, Saakaşvili'nin, Gürcistan'da olmadığı dönemde hakkında açılan çeşitli davalardan 6 yıl gıyabi hapis cezasına çarptırıldığını anımsatarak "Size tam yetkiyle söylemek istiyorum ki Saakaşvili cezasını çekecek, o 6 yıl hapis cezasına çarptırılmış durumda" dedi.



Mihail Saakaşvili'nin gözaltına alınma anı.

"BU GEZEGENDE ONU SERBEST BIRAKTIRACAK HÜKÜMET YOK"

Saakaşvili'nin kimsenin çağrısıyla serbest bırakılmayacağını belirten Garibaşvili, "Gezegendeki herhangi bir insan gelip bize sorarsa, söylerse, çağrıda bulunursa, bugün Saakaşvili'yi serbest bırakacak bir hükümet yok" ifadesini kullandı.

"CEZASINI ÇEKTİKTEN SONRA İSTEDİĞİ ÜLKEYE GİDEBİLİR"

Saakaşvili'nin hapishaneye girdikten sonra Ukrayna'ya iadesini talep ettiğini aktaran Garibaşvili, "Cezasını tamamen çektikten sonra elbette istediği ülkeye dönebilir." şeklinde konuştu.

Tutuklanan eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Saakaşvili açlık grevine başladı Eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili, 8 yıl sonra döndüğü ülkesinde gözaltına alındı. Cezaevine gönderilen Saakaşvili, açlık grevine başladı.

Eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Saakaşvili, 8 yıl sonra ülkesine dönüyor Hakkında gıyabi tutuklama kararı bulunduğu için yıllardır ülkesine dönemeyen eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili, sonbaharda Gürcistan’a döneceğini söyledi.