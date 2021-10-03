Türkiye Gazetesi

Uzun süredir kullanılmayan ve hurdaya çıkarılan uçak, olduğu yerden taşınmak isterken bir anda yol güzergahındaki bir köprünün altına sıkıştı. Yoldan geçen vatandaşların çektiği görüntüler internette hızlı bir biçimde yayıldı.

KOTOYOLDA SIKIŞIP KALDI

Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi ile Haryana eyaletindeki Gurgaon kentini birbirine bağlayan Delhi-Gurugram Otoyolu ilginç bir olaya sahne oldu. Uzun süredir kullanılmayan ve hurdaya ayrılan bir uçak, kara yoluyla taşınırken bir köprünün altında sıkıştı. Air India filosunda yıllarca kullanıldığı belirtilen yolcu uçağı bölge sakinlerinin merak konusu oldu. Uçağın görüntüleri sosyal medyada hızla yayılarak viral hale geldi.



BÖLGEYE EKİPLER GÖNDERİLDİ

Uçağın köprünün altına sıkışmasının bölgede trafiğe yol açtığı ifade edilirken, uçağın çıkarılması için kurtarma ekiplerinin bölgeye gönderildiği açıklandı.

Hindistan’ın Batı Bengal eyaletinde 2019 yılında benzer bir olay meydana gelmiş, uçağı taşıyan araç köprünün altında sıkışmıştı.

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