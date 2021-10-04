Türkiye Gazetesi

İslam karşıtlığıyla bilinen ve çizdiği karikatürlerle İslam dünyasından büyük tepki toplayan İsveçli karikatürist Lars Vilks ile iki koruma polisi, geçirdiği trafik kazası sonucu yanarak öldü.

İsveç'in Dagens Nyheter gazetesinin haberine göre, Lars Vilks ve iki koruma polisi, Smaland bölgesinde bulunan Markaryd yerleşim yerine yakın bir otoyolda otomobilde ilerlerken kamn ile çarpıştı. Çarpışma sonucu meydana gelen patlamada araçlar alev aldı. Araçlarda bulunan 3 kişi yanarak ölürken, bir kişi de ağır yaralandı.

Yaralanan kişinin kamyon şoförü olduğu, otomobilde ölen kişilerin Lars Vilks ve iki polis koruması olduğu öğrenildi.Smaland polisi, olayla ilgili soruşturma başlattıklarını duyurdu.

KARİKATÜRLERİ TEPKİ TOPLADI

2007 yılında İsveç'in yerel gazetesi Nerikes Allehanda, Lars Vilks'in Peygamber Efendimiz'e hakaret içeren karikatürlerini yayımlamış, karikatürler İslam dünyasında büyük tepkiye neden olmuştu. 2007 yılından bu yana gizli bir adreste yaşayan ve polis korumalarıyla gezen Vilks, birçok programda protesto edilmiş ve yumurtalı saldırıya uğramıştı.

Darbeci Sisi'yi eleştiren karikatürist göz altına alındı Mısır güvenlik güçleri, rejimi eleştiren çizimler yaptığı gerekçesiyle karikatürist İslam el-Caviş'i göz altına aldı.

Charlie Hebdo'dan çirkin karikatür Charlie Hebdo, son sayısında Bodrum'da kıyıya vuran üç yaşındaki Aylan Kurdi ve Avrupa'ya giden sığınmacılara ilişkin provokatif karikatürler yayımladı.

