Türkiye Gazetesi

Rusya'nın ilhak ettiği Kırım'da sahiller 8 bin ölü kuşla kaplandı. Dehşete düşüren görüntüler dünya basınında da ''kıyamet'' başlığıyla verildi.

Azak Denizi'ndeki Sivaş Körfezi ve Arabat Oku sahillerini dolduran binlerce ölü kuş arasında karagerdanlı dalgıç kuşu, deniz güvercinleri ve martılar var.

Rus televizyonları da yaptıkları yayınlarla felaketi izleyicilerle paylaştı.

KUŞLARI VİRÜS ÖLDÜRDÜ

Kırım Federal Üniversitesi'nden ekolojist Grigory Prokopov, kuşların muhtemelen bir virüs nedeniyle öldüğünü şu sözlerle açıkladı:

"Binlerce ölmüş kuş kaydettik. Çoğunluğu zehirlenmiş gibi görünmüyordu. Belirtiler kuşların hastalanıp öldüğünü gösteriyor. Bu merkezi sinir sistemindeki bir hasara çok benziyor. Yüksek ihtimalle bir çeşit virüs. Ancak nihai yargıya veterinerlerin araştırması ulaşacak.''

Kırım sahillerini dolduran ölü kuşların çoğunun göçmen olduğu ve Kırım'da kış mevsimini geçirdikleri öğrenildi. Yerel halk, yoğun hava kirliliği nedeniyle kuşların ölmüş olabileceğini de düşündü. Uzmanlar ise hayvanların toplu şekilde ölümlerinin yeni bir 'kuş gribi' belirtisi olmasından korkuyor.