Türkiye Gazetesi

Afganistan'da Taliban'ın yönetime gelmesi ile yeni bir yasa dışı göç dalgası yaşamak istemeyen Avrupa Birliği alarma geçti. Alman basınına açıklamalarda bulunan Yunanistan Göç Bakanı Notis Mitarakis, Türkiye'nin göçmen sorunu konusunda önemli bir rol üstlendiğini belirterek AB'ye çağrıda bulundu.

"TÜRKİYE'YE VERDİĞİNİZ SÖZÜ TUTUN"

Geçtiğimiz günlerde Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in göç konusunda AB'ye çağrıda bulunması ve Türkiye ile yapıcı bir şekilde çalışılmasını istemesinin ardından benzer bir çağrı Yunan Göç Bakanı Notis Mitarakis'ten geldi.

Alman Welt gazetesine konuşan Mitarakis, Afganistan'dan beklenen göç dalgasına ilişkin henüz bir hareketlilik yaşanmadığını belirterek, insani bir krizden kaçınmak için Avrupa'nın sahadaki uluslararası örgütlerle daha yakın bir çalışma içerisinde olması gerektiğini vurguladı.

Türkiye'nin de AB ile imzaladığı Mülteci Mutabakatı'na dikkat çeken Yunanistan Göç Bakanı Mitarakis, bu mutabakata karşılıklı olarak uyulması gerektiğini söylerken, Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye vizesiz seyahat konusunda verdiği sözleri tutması gerektiğini belirtti. sığınmacı krizinin önüne geçilmesi gerektiğini vurguladı.

Yunan askerinin Türk karasularına ittiği 16 göçmen kurtarıldı Muğla’nın Bodrum ilçesi açıklarında Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına itilen 16 düzensiz göçmen kurtarıldı.

MSB duyurdu: Yunanistan'a sahada gerekli karşılık veriliyor Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Yunanistan'ın hukuka aykırı, provokatif ve saldırgan tutumuna karşı diplomatik kanallardan girişimlerde bulunuluyor, mütekabiliyet kapsamında sahada gerekli karşılık veriliyor" ifadeleri kullanıldı.