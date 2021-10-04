Türkiye Gazetesi

ABD’de iç sefer yapmak üzere New Jersey'de Atlantic City Havaalanı'ndan kalkmaya hazırlanan Spirit Airlines hava yolu şirketine ait yolcu uçağının motoru alev aldı.

Uçak, Florida’ya gitmek üzere 110 km hızla hareket ederken mürettebat, yangından dolayı kalkışa izin vermedi. Uçak pistte son anda dururken, kesif siyah dumanlar çıkması üzerine pilotlar itfaiye ve acil müdahale ekiplerine haber verdi.

100’den fazla yolcu ve mürettebat bir dakika içinde uçaktan tahliye edilirken, acil durum kaydıraklarıyla tahliye edilen yolcular arasında büyük panik yaşandı. Uçağa kuş çarptığı sanılıyor.

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