Türkiye Gazetesi

İngiltere'de Covid-19 tedbirleri kapsamında seyahatlere yönelik uygulanan 'trafik ışığı sistemi' bugün sona eriyor. Yarından itibaren yabancı ülkeler 'kırmızı listedeki ülkeler ve diğerleri' olarak ikiye ayrılacak, kırmızı listedekilerin sayısı 54'ten 9'a düşecek.

Kırmızı listedeki ülkelerden gelenler, İngiltere'de 11 gün otelde karantinada tutulmaya devam edecek. Diğer ülkelerden gelenlerden ise geldikleri ülkeden negatif test ibrazı istenmeyecek, varıştan iki gün sonra PCR testi yaptırmaları yeterli olacak.

Ulaştırma Bakanı Grant Shapps, "Seyahatin güvenli bir şekilde yeniden açılacağı ve sonsuza kadar açık kalacağı bir geleceğe hazırlanıyoruz. Kural değişiklikleri aileler, işletmeler ve seyahat sektörü için güzel haber" dedi.

Türkiye'yi kırmızı listeden çıkaran İngiltere, otel karantinasını da kaldırdı İngiliz hükümeti, Covid-19 salgını sebebi ile mayıs ayından beri Türkiye'den gelen yolculara uygulanan otel karantinasının zorunluluğunun Türkiye nezdinde sona erdiğini duyurdu.

İngiltere'de gıda krizi büyüyor! Halk ayaklandı İngiltere'de Brexit'in beraberinde getirdiği tedarik zincirindeki problemler, petrol ve gıda kıtlığı devam ediyor. Halkın tepkisi de sürerken Brexit karşıtları, Başbakan Johnson'ı protesto etmek için ayaklandı.