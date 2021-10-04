Türkiye Gazetesi

Tayvan Dışişleri Bakanı Joseph Wu, Avustralya gibi “benzer kafadaki” ülkelerin Tayvan’la güvenlik, istihbarat gibi alanlarda yakın bağlar kurması gerektiğini söyledi. Bu durumun Tayvan’ı savaşa daha hazır hale getireceğini ifade eden Wu, “Şimdiye kadar Avustralya’yla ilişkilerimiz çok iyi, bunu takdir ediyoruz” ifadesini kullandı.

ÇİN KORKUNÇ DERECEDE ZARAR GÖRÜR

Wu, ABC'nin China Tonight programına verdiği beyanatta, “Çin bize karşı savaş açarsa, söz veriyoruz sonuna kadar savaşırız. Çin, saldırırsa kendisi de korkunç derecede zarar görür, bundan eminim” dedi. İngiltere, ABD ve Avustralya arasında geçtiğimiz günlerde imzalanan denizaltı anlaşmasını da memnuniyetle karşıladıklarını belirten bakan, Avustralya’nın Hint-Pasifik bölgesinin barış ve istikrarı için daha fazla sorumluluk alması gerektiğini ifade etti. Avustralya, Çin-Tayvan ihtilafında diplomatik bir yol takip ediyor ve tarafları meseleyi diyalog yoluyla çözmeye çağırıyor.

Tayvan bağımsız bir ülke olduğunu iddia ederken Çin ise onu kendisine ait bir toprak parçası olarak görüyor. Son zamanlarda bölgede gerişlimi tırmandıran Çin’in, birleşmeyi güç kullanarak gerçekleştirmesinden endişe ediliyor.

Çin Tayvan’ın hava sahasını ihlal etti: Bölgede gerilim yükseliyor! Çin Halk Cumhuriyeti’ne ait Çin Halk Kurtuluş Ordusunun savaş uçaklarının Tayvan’ın hava savunma tanımlama (ADIZ) ilan ettiği bölgeyi çok sayıda ihlal etmesi bölgede gerilimin tırmanmasına sebep oldu.

Çin, 9 savaş uçağıyla Tayvan'ın hava sahasını ihlal etti Tayvan, Çin'e ait askeri uçakların Hava Savunma Tanımlama Sahası'na (ADIZ) girdiğini bildirdi.