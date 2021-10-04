Sosyal medyanın devlerine saatlerdir erişilemiyor. Kullanıcılar Facebook, Whatsapp ve Instagram'ın en zaman açılacağını merak ediyor. Şirketlerden gelen peş peşe açıklamaların sonrası herhangi bir düzelme olmadı. Tüm bu yaşananlardan sonra Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan twitter üzerinden halkı, yerli ve milli uygulamaları kullanmaya davet etti. Son durum bu şekilde devam ederken bir dikkat çeken haber de Beyaz Saray'dan geldi. Jen Psaki, sosyal medya şirketlerine ilişkin federal düzenlemelerin gündemlerinde olduğunu açıkladı.
"ŞİRKETLERİN İÇ DÜZENLEMELERİNİN İŞE YARAMADIĞI AÇIK"
Psaki, günlük basın toplantısında, Facebook muhbiri olarak ortaya çıkan şirketin eski çalışanı Frances Haugen'in, sosyal medya devinin kamu yararı ile şirket karı arasında bir çatışma olduğunda kendi çıkarını seçtiği yönündeki açıklamalarını yorumladı. Sosyal medya şirketlerine ilişkin iddiaların uzun süredir ABD Başkanı Biden ve Kongrenin gündeminde olduğunu vurgulayan Psaki, "Şirketlerin iç düzenlemelerinin işe yaramadığı açık." değerlendirmesinde bulundu. Psaki, sosyal medyanın gençler üzerindeki etkisinin de tartışıldığını anımsatarak, bu konudaki federal düzenlemelerin de gündemlerinde olduğunu kaydetti.
Öte yandan saatlerdir Facebook ve ona bağlı olan sosyal medya platformları Instagram ve Whatsapp'a dünya genelinde erişim sıkıntısı yaşanıyor.
WhatsApp, Facebook ve Instagram açılmıyor, Türkiye'den flaş çağrı! WhatsApp, Facebook ve Instagram açılmıyor, erişim sıkıntısı hala devam ederken Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan twitter üzerinden önemli bir çağrıda bulundu, işte son gelişmeler...
WhatsApp, Instagram, Facebook çöktü mü? Sosyal medya devlerinden erişim açıklaması Sıcak gelişme... En popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'da sorun var. Uygulamaya girmeye çalışan kullanıcılar ''500 SErver Error'' hatası ile karşılaşıyor. Sosyal medya kullanıcıları Facebook ve Instagram'a da giriş yapamıyor. Türkiye'den ilk açıklama geldi. Öte yandan erişim sorunu ile ilgili sosyal medya devlerinden de bilgilendirme yapıldı, işte son gelişmeler...
Beyaz Saraydan sosyal medya şirketleri hakkında açıklama geldi
Facebook, Whatsapp, Instagram'da yaşanan çöküş sonrası Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, sosyal medya şirketlerine ilişkin federal düzenlemelerin gündemlerinde olduğuna dair açıklamalarda bulundu, işte detaylar...
Sosyal medyanın devlerine saatlerdir erişilemiyor. Kullanıcılar Facebook, Whatsapp ve Instagram'ın en zaman açılacağını merak ediyor. Şirketlerden gelen peş peşe açıklamaların sonrası herhangi bir düzelme olmadı. Tüm bu yaşananlardan sonra Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan twitter üzerinden halkı, yerli ve milli uygulamaları kullanmaya davet etti. Son durum bu şekilde devam ederken bir dikkat çeken haber de Beyaz Saray'dan geldi. Jen Psaki, sosyal medya şirketlerine ilişkin federal düzenlemelerin gündemlerinde olduğunu açıkladı.
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