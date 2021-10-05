Türkiye Gazetesi

Selçuk Böke | ANKARA

Doğu Akdeniz’de derhâl MEB ilan edilmesi gerektiğini vurgulayan Yaycı “Sismik araştırma ve sondaj gemilerimiz o sahalara çıkarılmalı. NAVTEX’i yayınlatanlar hakkında gerekli soruşturma yapılmalı. Hukuki ve diplomatik yönden atakta olmalıyız” değerlendirmesini yaptı.

Gazetemize açıklamalarda bulunan Cihat Yaycı, şunları söyledi:

“Türkiye, askerî tedbirleri uygulamadan önce mutlaka diplomatik girişimlerini sağlamalıdır. Askerî tedbirler en son uygulanacak tedbirlerdir. Rumların kiraladığı bu geminin, Türk deniz yetki alanlarına girmesi konusu askerî bir tedbirle engellenmiştir. Bu, ‘diplomasi işe yaramadı, askerî tedbire geldik’ demektir. Dolayısıyla bu, diplomasinin başarısızlığıdır.

Doğu Akdeniz'de Rum provokasyonuna cevabı verdik Rumların kışkırtıcı girişimlerine, Akdeniz Kalkanı Harekâtı doğrultusunda bölgede keşif gözetleme faaliyeti icra eden Türk savaş gemileri cevabı verdi. İkaza rağmen kıta sahanlığına giren gemi geldiği gibi gönderildi.

TÜRKİYE'YE ZAMAN KAYBETTİRDİLER

Diplomasinin ne yapması gerektiğine karar vermesi lazım. Türkiye’ye 20 senelik zaman kaybettirdiler. Haritaya yanlış bakarak; biz söylemesek ‘Libya, Filistin, Lübnan ve Suriye ile karşılıklı kıyımız yoktur’ diyenlerle Türkiye’nin dik durması mümkün değildir. Türkiye, diplomatik alanda derhâl girişimlerde bulunmalıdır. Şu ana kadar Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) ilan etmedik. Hâlâ ‘kıta sahanlığı’ gibi modası geçmiş kelimeler kullanıyoruz. ‘Kıta sahanlığın ilanı’ diye bir şey yok. MEB’i ilan ederek eşit şartlarda olacaksın. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, benim MEB’in diyor, sen ‘kıta sahanlığı’ diyorsun. Bunlarla top çevrilmez.

BİR AN ÖNCE MEB İLAN EDİLMELİ

Artık Türk kamuoyu uyandı. Türk kamuoyu bilinçlendi ve bunlarla tatmin olmaz. Bu sebeple bir an evvel MEB ilan edilmeli. Aynı zamanda ivedilikle sismik araştırma ve sondaj gemilerimiz o sahalara çıkarılmalı. Oruç Reis’in Antalya Körfezi’nde Sevilla Haritasından gösterilen yerde araştırma yapacağı gibi bir yıllık NAVTEX yayınlandı. Bu derhâl kaldırılmalıdır ve akıllara ziyan bir uygulamadır.



Bakan Çavuşoğlu geçtiğimiz sene Doğu Akdeniz'de Yunanistan ile yaşanan gerginlik için, "Yunanistan Sevilla haritasından vazgeçmediği sürece gerginlik bitmez” demişti.

Aynı zamanda Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin, Sevilla Haritasındaki sınırlarını gözeten NAVTEX’i derhâl iptal edilmelidir. Her iki NAVTEX’i yayınlatanlar hakkında gerekli soruşturma yapılmalıdır. Türkiye, orada sismik araştırma ve sondaj gemileri ile var olmadıkça asker gemilerle oradan kovmakla MEB haklarımız korunamaz. Hukuki ve diplomatik yönden atakta olmalıyız.”

Ege’de NAVTEX krizi: ‘Girersen müdahale edilecek’ Dün Türkiye Yunanistan’ın yayımladığı NAVTEX’ine itiraz etmişti. Bugün ise Yunanistan’dan hamle geldi. Sabah saatlerinde Yunanistan'ın yayımladığı NAVTEX'le Türk kıta sahanlığına girme girişimi TCG Oruç Reis firkateyni tarafından engellendi. Yunan gemisine telsizle "Girersen müdahale edilecek" uyarısı yapılarak engellendi.