Türkiye Gazetesi

Koronavirüs salgınına karşı tüm dünyada aşılama çalışmaları devam ediyor. Yaklaşık 126 milyon fazla nüfusa sahip olan Japonya'da hükümet, Covid-19'la mücadele kapsamında aşılama faaliyetlerine yönelik verileri güncelledi.

Yapılan açıklamaya göre Japonya'da nüfusun yüzde 60'tan fazlasının, Covid-19'a karşı çift doz aşılandığı bildirildi. Nüfusun yüzde 60,9'una tekabül eden yaklaşık 77,1 milyon kişinin çift doz aşılandığı belirtilirken; ülke genelinde oturumu bulunan nüfusun yüzde 71,3'üne denk gelen yaklaşık 90,2 milyon vatandaşın ise virüse karşı bir doz aşılandığı belirtildi.

Şubat 2021'de aşı kampanyasına başlanan ülkede hükümet, istekli vatandaşların aşılanmasını bu ay sonu ya da kasım başına dek tamamlamayı hedefliyor.

Japonya'da kabine istifa etti, başbakanlığa Fumio seçildi Japonya'da, iktidardaki Liberal Demokrat Parti lideri Kişida Fumio, parlamentoda düzenlenen olağanüstü oturumda başbakan seçildi.

İlk adım atıldı: Japonya yabancı işçilere özel mobil uygulama geliştirecek Japonya’da yabancı işçiler için ortak akıllık telefon uygulaması geliştireceği bildirildi. 200’den fazla firma ve kuruluşun harekete geçtiği uygulamada , "yabancı işçilerin insan haklarını korumak" amacıyla ortak adım atıldı.

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