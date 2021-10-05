Türkiye Gazetesi

Sosyal medya platformları Facebook, Instagram ve WhatsApp'taki çöküntü dünya genelinde büyük bir infiale neden oldu. Facebook tarihinin en büyük kesintisi yaşanırken, aksaklıkla ilgili çalışmalar devam ediyor. Sosyal medya platformlarındaki uygulamalarda yaşanan aksaklık internet hizmetlerini de ciddi bir şekilde etkiledi. Yaşanan aksaklıklar nedeniyle Çin’de az kalsın bir facia meydana geliyordu.

GÖKTEN İHA YAĞDI

Çin'de kalabalık bir cadde üzerinde görev halindeki İHA'lar, internet hatlarında meydana gelen bir aksaklık sonucu kontrolden çıkarak izleyicilerin üzerine düştü.

FACİANIN EŞİĞİNDEN DÖNÜLDÜ

İHA'ların park halindeki bazı araçların üzerine düştüğü de görülürken o anlar bir cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Venezuela Kolombiya ile ticaret için sınırı açtı! Venezuela, Kolombiya ile kapalı tutulan sınırları ticari erişime yeniden açtığını duyurdu. İki ülkenin sınırları Şubat 2019'dan bu yana kapalıydı.

Türkiye-Norveç maçının biletleri tükendi Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 8 Ekim Cuma günü İstanbul'da oynanacak Türkiye-Norveç maçının biletlerinin tükendiğini duyurdu.

Türkiye-Norveç maçının biletleri tükendi Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 8 Ekim Cuma günü İstanbul'da oynanacak Türkiye-Norveç maçının biletlerinin tükendiğini duyurdu.