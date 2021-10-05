Türkiye Gazetesi

Japonya’da iktidardaki parti Liberal Demokrat Parti’nin (LDP) seçimi kazanmasıyla çoğunluğu elinde bulundurduğu mecliste ülkenin yeni başbakanı seçilen Fumio Kishida, göreve gelmesiyle ilk diplomatik temasta bulundu. İlk temas ABD Başkanı Joe Biden ile gerçekleştiriirken görüşme, Japonya saati ile bu sabah gerçekleşerek 20 dakika sürdü. Görüşmenin ardından gazetecilere demeç veren Kishida, Biden'ın Japonya'yı ABD'nin savunma şemsiyesi altına alan Karşılıklı İşbirliği ve Güvenlik Antlaşması'nın 5. maddesinin Çin'in üzerinde hak iddia ettiği Senkaku Adaları'nı kapsadığını söylediğini açıkladı.

JAPONYA VE ABD İŞBİRLİĞİNİ SÜRDÜRECEK

İkili ittifakı güçlendirme ve özgür ve açık bir Hint-Pasifik bölgesi hedefi için işbirliğini sürdürme konusunda mutabık kalan liderlerin, ayrıca Covid-19 ile mücadele, iklim değişikliği ve nükleer silahsızlanma dahil küresel sorunların çözümünde birlikte çalışma konusunda fikir birliğine vardığı ifade edildi. Biden'ın Kuzey Kore tarafından kaçırılan Japon vatandaşları sorununun çözümü için Washington'un desteğini bir kez daha yinelediği görüşmede tarafların en kısa sürede yüz yüze görüşme isteğini de dile getirdiği öğrenildi.

Japonya nüfusunun yüzde 61'i çift doz aşılandı Aşılama çalışmalarının sürdüğü 126 milyon nüfuslu Japonya'da, nüfusun yüzde 60'tan fazlasının koronavirüse karşı çift doz aşılandığı açıklandı.