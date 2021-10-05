Türkiye Gazetesi

Suriye rejimi muhaliflerini suçlamak üzere sözde bir kimyasal saldırı senaryosu yazmak üzere yabancı uzmanların yardımıyla hazırlanan zehirli madde içerikli füzeleri Arima, Maarat El Numan ve Tel Tukan bölgelerine naklettiği öğrenildi. Bölgedeki güvenilir kaynaklardan edinilen bilgiye göre rejim unsurları daha önce kimyasal silahlarla hedef aldıkları İdlib’e tekrar saldırarak suçu muhalif unsurlara atma düşüncesinde. Saldırı sonrasında yapılacak propaganda ile saldırıyı muhalif unsurlar tarafından yapıldığı izlenimi oluşturacağı ifade edildi.

İDLİB’İ 45 KEZ KİMYASAL SİLAHLA HEDEF ALMIŞTI

Fransa, Belçika ve Fas uyruklu yabancı uzmanların yardımıyla 8 füzeye klor ve sarin gazı doldurulduğu, hazırlanan füzelerle sivil halka yönelik saldırı için talimat verildiği iddia edildi. Suriye rejimi iç savaş boyunca İdlib’i 45 kez kimyasal silahlarla hedef aldı. Hafızalardan silinmeyen bu katliamlarda çoğu kadın ve çocuk binlerce sivil zehirli gazlardan etkilendi. Yıllardır halkına zulmeden rejim İdlib’in güneyinde kimyasal silahlarını depolayarak, bölgedeki destekçilerinin de yardımıyla “muhaliflerin provokasyon amaçlı kimyasal silah kullanacağı” yalanını sistematik bir şekilde kullanıyor.

Kritik zirve sonrası Erdoğan'dan ilk açıklama: Suriye'de barış Türkiye ve Rusya ilişkilerine bağlı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin,Rusya’nın Soçi kentindeki Devlet Başkanlığı Resmi Konutu'nda bir araya geldi. Görüşmenin ana gündem maddesinin İdlib ve Suriye’deki diğer gelişmeler olacağı belirtildi. Görüşmede konuşan Erdoğan, "Suriye ile ilişkili birlikte attığımız adımlar büyük önem arz ediyor. Oranın da barışı yine Türkiye ve Rusya ilişkilerine bağlı" dedi.