Türkiye Gazetesi

Bu veriler ışığında Türkiye’de geçici koruma kapsamındaki Suriyelilerin sayısı 3 milyon 715 bin 913’e yükseldi. 2012’de 14 bin 237 olan sayı, 2016 yılına 2 milyon 834 bine kadar yükselmişti. Göç İdaresi’nin yayınladığı verilere göre Türkiye’deki Suriyelilerin çoğunluğunu 0-9 yaş grubu çocuklar oluşturuyor. Suriyeli erkeklerin sayısı ise toplam Suriyeli sayısının yüzde 53,8’ini oluşurken Suriyeli kadınların sayısı ise yüzde 46,2.

ÜLKESİNE DÖNEN SURİYELİ SAYISI 462 BİN 26

İçişleri Bakanlığı tarafından 5 Eylül 2021 tarihinde açıklanan verilere göre ise, ülkesine dönen Suriyeli sayısının 462 bin 26 olduğu açıklandı. Bakanlık tarafından yapılan başka bir açıklamaya göre Türk vatandaşlığı verilen Suriyeli sayısının 110 bin olduğu belirtildi. Suriyelilerin Türkiye’de en çok yaşadıkları 3 il ise sırayla İstanbul (532 bin 726), Gaziantep (457 bin 890) ve Hatay (436 bin 861) oldu. Bu 3 şehri sırayla Şanlıurfa, Adana ve Mersin takip ediyor.

FRANSA BİR SURİYELİ KABUL ETTİ

Raporda 2014-2021 arasında üçüncü ülkelere yerleştirilen Suriyelilerin sayısına da yer verildi. Üçüncü ülkelere yerleştirilen Suriyelilerin sayısının 7 bin 923 olduğu kaydedildi. Listede başı Kanada çekti. 8 bin 700 Suriye’nin gönderildiği Kanada’yı ABD 4 bin 81, İngiltere 2 bin 540 Suriyeli alarak takip etti. 2014-2021 arasındaki süreçte Lüksemburg 46 Suriyeli yerleşimci kabul ederken, Hollanda’ya üç, Fransa’ya bir Suriyeli gönderildi.

Avrupa, Türkiye'deki Suriyelilere 150 milyon avro verecek Avrupa Birliği (AB), Türkiye'deki sığınmacıları desteklemek için yürütülen programa yaklaşık 150 milyon avro ilave kaynak sağlamaya hazırlanıyor.