Türkiye Gazetesi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransız basınına verdiği demeçte Cezayir ile son birkaç gündür devam eden diplomatik gerilim hakkında konuşarak gerilen ilişkileri yatıştırma arzusunu ve Cezayir ile diyalog kurmak istediğini dile getirdi. Cumhurbaşkanı Macron, "Benim dileğim, bir yatıştırma olması çünkü bence birbirimizle konuşarak ilerlemek daha iyi. Şüphesiz anlaşmazlıklar var ama hayat anlaşmazlıklar hakkında konuşmak ve bu anlaşmazlıkları paylaşmak içindir. Kaçınılmaz olarak başka gerilimler de olacak ama bence görevim bu işi ilerletmeye çalışmak" şeklinde konuştu.

AÇIKLAMA SONRASI İKİ ÜLKE ARASINDA GERİLİM TIRMANDI

Fransa’nın Cezayir, Tunus ve Fas vatandaşlarına yönelik vize kısıtlaması getirmesi üzerine Cezayir, Fransa’da bulunan Cezayir Büyükelçisi François Gouyette'yi Dışişleri Başkanlığına geri çağırdı. Cezayir, Macron’un vize kararını tel taraflı olarak nitelendirerek tepki göstermişti. Cezayir tarihinin Fransa'ya nefret besleme üzerine yazıldığını iddia eden Macron’un "Fransız kolonizasyonundan önce Cezayir ulusu var mıydı?" sözlerinin ardından iki ülke arasında gerilim tekrar tırmanmıştı. Cezayir söz konusu açıklamalar üzerine, Paris’teki Büyükelçisi Muhammed Anter Davud'u ülkeye çağırarak ve Cezayir hava sahasını Fransa’ya ait askeri uçaklara kapatarak tepkisini göstermişti.

Macron'un sözleri Fransa ile Cezayir arasındaki gerginliği yeniden arttırdı Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Cezayir'e yönelik sarf ettiği suçlayıcı cümleler neticesinde, iki ülke arası ilişkilerin yeniden gerilmesine neden oldu.