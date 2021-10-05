Türkiye Gazetesi

İngiltere’de Ron Sheppard (73), ülkenin en çok evlilik yapan adamı. 8 kere evlenen Sheppard, ölmeden önce dokuzuncu evliliğini de yapmak istiyor.

Oscar ödüllü Alman yapımcı Sven Ebeling, Sheppard’ın evlilik hayatını filme alacak. Ebeling buna, adamın 2014 senesinde yazdığı otobiyografisini görerek karar verdi. Çekilecek film, bittiğinde Eş Koleksiyoncusu ismiyle vizyona girecek.

SHEPPARD'I, ÜNLÜ OYUNCU JUDE LAW CANLANDIRACAK

Filmde Sheppard’ı ünlü İngiliz oyuncu Jude Law (48) canlandıracak. Somerset’te yaşayan Sheppard, ilk evliliğini 1966’da yaptı. Son evliliği de 12 sene ile en uzun sürdü ve 2016’da sona erdi.

Sheppard, “Hayatımın filme alınacak olması çok tuhaf bir şey. Ama hoşuma gitti” dedi. 5 senedir bekâr olduğunu ifade eden Sheppard, “Bu durumdan nefret ediyorum. Ülkemde çoğu kişi hayatları boyunca 9-10 kişiyle ilişki yaşıyor. Ben ilişki yaşadığım kadınlarla evlenerek doğrusunu yaptım” diye konuştu.

Evlilik hayatı şişmanlatıyor Beslenme ve diyet uzmanı Elif Gizem Arıburnu, evlilik sonrası ortalama 6-7 kilo alındığını söyledi.

UNICEF: Kovid-19 salgını gelecek 10 yılda çocuk evliliklerinde 10 milyon daha artışa neden olabilir Birleşmiş Milletler Çocuklara yardım Fonu (UNICEF), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını yüzünden okulların kapanması, ekonomik zorluklar ve ailelerin kaybedilmesinin savunmasız kız çocuklarının çocuk yaşta evliliğe maruz kalma riskini artırdığı ve gelecek 10 yılda 10 milyon çocuk evliliğinin daha meydana gelebileceği uyarısında bulundu.