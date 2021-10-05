Orta Amerika ülkesi Guatemala'nın kuzeyindeki Alta Verapaz eyaletine bağlı Nahuila kasabasında, aşı karşıtı köylüler, bölgeye gelen aşı ekibini 7 saat boyunca alıkoydu. Kent Sağlık Dairesi Müdürü Gabriel Sandoval, köy sakinlerinin daha önce de aşı olmayı reddettiğini belirterek "İlk defa böyle bir tepkiyle karşılaştık. Kabul etmeme hakları vardır ancak aşı olmama sorumluluğunu üstlenen bir belgeyi doldurmaları gerek" ifadesini kullandı. Polis ve yerel yetkililerin görüştüğü köylüler, sağlık çalışanlarının getirdiği 50 doz aşıyı imha ettikten sonra 11 kişilik ekibi serbest bıraktı.
HALKIN %25'İ AŞILANABİLDİ
Guatemala'da şimdiye kadar salgın sebebiyle 13 bin 750 kişi hayatını kaybetti, 566 bin 636 vaka tespit edildi. Orta Amerika ülkeleri içinde Covid-19'dan en çok etkilenen ülkelerin başında gelen Guatemala, bugüne kadar halkın yüzde 25'ine ilk doz, yüzde 14'üne de ikinci doz aşı yapabildi.
Fransa'da aşı karşıtı protesto Fransa'da Covid-19 aşısının bazı mesleklere zorunlu hale getirilmesine ve Covid-19 sağlık kartı uygulamasına karşı çıkan binlerce kişi protesto için meydanları doldurdu.
Aziz Sancar: Aşı karşıtı olmak mantık dışı TEKNOFEST için TÜBİTAK'ın onur konuğu olarak Türkiye’ye gelen Prof. Dr. Aziz Sancar, aşı karşıtı olmanın 'mantık dışı bir tutum' olduğunu belirterek, "Kanun zorlamasa bile aşı olmak gerek, yoksa başkasını tehlikeye sokuyorsunuz. Buna hakkınız yok" dedi.
Guatemala'da aşı karşıtı köylüler sağlık çalışanlarını alıkoydu
Guatemala'da köylüler, korona aşısı yapmak için gelen 11 sağlık çalışanını rehin aldı. Köylüler aşıları da imha etti.
Orta Amerika ülkesi Guatemala'nın kuzeyindeki Alta Verapaz eyaletine bağlı Nahuila kasabasında, aşı karşıtı köylüler, bölgeye gelen aşı ekibini 7 saat boyunca alıkoydu. Kent Sağlık Dairesi Müdürü Gabriel Sandoval, köy sakinlerinin daha önce de aşı olmayı reddettiğini belirterek "İlk defa böyle bir tepkiyle karşılaştık. Kabul etmeme hakları vardır ancak aşı olmama sorumluluğunu üstlenen bir belgeyi doldurmaları gerek" ifadesini kullandı. Polis ve yerel yetkililerin görüştüğü köylüler, sağlık çalışanlarının getirdiği 50 doz aşıyı imha ettikten sonra 11 kişilik ekibi serbest bıraktı.
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