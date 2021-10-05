Türkiye Gazetesi

Avrupa Birliği'nin (AB) en fakir üye ülkelerinden biri olan Romanya’da siyasi kriz patlak verdi. Başbakan Florin Citu'nun 9 ay önce kurduğu azınlık hükümeti Sosyal Demokrat Parti (PSD) tarafından meclise verilen gensoru önergesi 281’e oyla kabul edildi. Böylelikle hükûmet düştü.



BAKAN GÖREVDEN ALINDI, KRİZ PATLADI

Ülkedeki kriz yaklaşık 1 ay önce Citu'nun bir bölgesel kalkınma programını imzalamadığı için USR-Plus'tan Adalet Bakanı Stelian Lon'u görevden almasıyla başlamıştı. Ardından Birlik ve Dayanışma Partisi (USR-Plus), üç partili koalisyondan ayrılmıştı.



CITU YİNE BAŞBAKAN OLABİLİR

Öte yandan, Devlet Başkanı Klaus Lohannis, hükümetin düşmesinin ardından yeni bir başbakan aday göstermeden önce bütün meclis partileriyle görüşme yapacak. Citu ise 45 gün boyunca hükümetin başında kalabilir. Milletvekilleri iki defa yeni bir başbakan üzerinde anlaşmaya varamazlarsa Citu yeniden başbakan olarak atanabilir. Ülkede erken seçim düşük ihtimal olarak gözükürken uzmanlar USR’nin yeni bir başbakan ile eski koalisyonu yeniden kuracağını düşünüyor.



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