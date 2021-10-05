Türkiye Gazetesi

Almanya Türk Toplumu (TGD), Berlin’deki Dünya Kültür Evi’nde Almanya-Türkiye iş göçü anlaşmasının 60. yıl dönümü töreni düzenledi. Etkinlikte Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier de yer aldı. Burada bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Steinmeier, İsviçreli yazar Max Frisch’in 1965'teki "İşçi istedik, insanlar geldi” cümlesini hatırlatarak “1960'ların ve 1970'lerin Avrupa istihdam politikası çok dar görüşlüydü. Bugün, 60 yıl önce bize gelen ilk nesli kutlamak için buradayız. Bazılarınızın bugün bizimle olduğu için çok mutluyum” dedi.

“BURAYA GELEBİLMEK İÇİN SAÇLARINIZI KESTİNİZ”

“Ne kadar zor olduğunu, ne kadar zorlu bir sınavdan geçmek zorunda kaldığınızı yalnızca tahmin edebiliyorum” diyen Steinmeir “İşçi alımında dayanmak zorunda olduğun küçük düşürücü tıbbi testler sadece bir başlangıçtı. O günleri yaşayanlar, 61 yerine zorunlu olan 60 kiloyu alacaklarını umarak uzun saçlarını nasıl kestiklerini anlatıyor. Seçilmiş kadın ve erkekler, bilinmeyene doğru bir yolculuğa çıktılar. Amaçları, umutları kadar çeşitliydi” diye konuştu.

“BEBEKLERİNİZİ KOMŞULARINIZA BIRAKTINIZ”

Almanya'da çalışmak için çocuklarını Türkiye'ye bırakan genç annelerin hikâyelerine değinen Frank-Walter Steinmeir, “Kız kardeşinden veya komşusundan bebeklerini kendileri yokken emzirmeye devam etmelerini istemek zorunda kalan anneler. Bugün birçokları için hayal bile edilemez. İstanbul'dan Münih'e 50 saatlik tren yolculuğunda umutla dans eden gençlerin hikâyeleri. Sevdiklerine mümkün olduğunca çok para göndermek için gece gündüz çalışan insanlar. İlk nesilden insanlarla konuştuğumda iyimserliklerinden, cesaretlerinden ve azimlerinden etkileniyorum. Saygımızı hak ediyorsun. Belirsizlik ve kargaşadan daha güçlü olduğunuz için size hayranım” ifadelerini kullandı.

“TÜRKLERE SALDIRILMASINA İZİN VERMEYECEĞİZ”

Sözlerini “Misafir işçilerin hikâyeleri, okul kitaplarımızda ve anma kültürümüzde uygun bir yeri hak ediyor. Sizlerin hikâyelerini bu cumhuriyetin, bu ülkenin tarihinin ayrılmaz bir parçası olarak anlattığımızda, ancak o zaman hepimizin tarihini anlıyoruz” şeklinde sürdüren Steinmeir, konuşmasını şöyle bitirdi: Sıkı çalışmanız, tutkunuz ve insanlığınız ülkemizi bugünlere getirdi. Çocuklarınız ve torunlarınız bu Almanya'yı inşa etmeye devam ediyor. Bunun için onlara ihtiyacımız var. Bunlar sanatçılar, müzisyenler, girişimciler, aşı geliştiriciler, hâkimler, savcılar, parlamento üyeleri, devlet bakanları veya bakanlardır. Türk kökenli kadın, erkek ve çocukların onuru dokunulmazdır. Ama çok sık dokunulur ve saldırıya uğrar. Bu ülkede buna izin vermeyeceğiz.

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