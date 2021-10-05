Türkiye Gazetesi

Valle del Cauca eyaletindeki Cali şehrinde iki kartelin savaşı, futbola sıçradı. Kartel üyeleri, Terron Colorado Mahallesi'ndeki futbol sahasında silahla çatıştı. Bu esnada, futbolcualr ve taraftarlar çapraz ateş altında kaldı. Kurşunların hedefi olan Realengo takımının 41 yaşındaki teknik direktörü Willington Canizalez ile yan hakem Juan Carlos Quinonez hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

YARALININ DURUMU AĞIR

Cali Metropolitan Polisi tarafından yapılan açıklamada "Realengo ve Villa del Mar kartellerinin üyeleri arasındaki silahlı çatışma futbol sahasında da devam etti. Kurbanlar çapraz ateşin ortasında kaldı. Yaralılardan birinin durumu ciddi. Diğerleri taburcu edildi" ifadeleri kullanıldı.

Meksika'da vahşi infaz: Kartel, rakip çete mensubu 20 kişiyi öldürdü Suç oranlarının ve çeteleşmenin çok olduğu Meksika'da, 20 kişinin sorgulanıp infaz edildiği video kan dondurdu.

Meksikalı uyuşturucu kartelleri Avrupa'yı ele geçirdi Avrupa'da son yıllarda uyuşturucu kullanımı arttı. Bunun sebebi hızlı bağımlılık yapan metamfetamin. Bu zehrin üretimini ise Meksikalı uyuşturucu kartelleri yapıyor.