Türkiye Gazetesi

Japonya Meteoroloji Ajansına (JMA) göre, kuzeydoğudaki Aomori eyaletinin Haşikami ilçesi açıklarında deprem kaydedildi. 6 büyüklüğündeki deprem, yerel saatle 02.46'da ve yerin 50 kilometre derinliğinde meydana geldi. Depremin Aomori, İwate, Miyagi eyaletleri ile kuzeydeki Hokkaido adasında hissedildi.

TSUNAMİ TEHLİKESİ YOK

Kamu yayıncısı NHK, bölgede hasar oluşmadığını aktardı. Tohoku Electric Power firması, Aomori ve Miyagi'deki iki nükleer santralinde anormallik yaşanmadığını açıkladı. JMA, Pasifik Okyanusu kıyısı eyaletlerde hissedilen depreme ilişkin tsunami uyarısında bulunmadı.

Denizli'de art arda 6 deprem! Denizli, küçük ve orta şiddette olmak üzere 6 tane art arda depremle sarsıldı. Vatandaşlar gün boyu meydana gelen depremler dolayısıyla korku dolu anlar yaşandı.

Girit'te 6,5 büyüklüğünde deprem: Ölü ve yaralılar var Yunanistan'ın Girit Adası'nda 6,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde bir kilisenin kubbesinin çökmesi sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği, 9 kişinin ise yaralandığı belirtildi.