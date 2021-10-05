Türkiye Gazetesi

Eski ABD Başkanı Donald Trump, 25 yıl sonra ilk dünyaca ünlü Forbes iş dergisi tarafından yapılan en zengin 400 ABD’linin yer aldığı Forbes 400 listesinden çıktı. Geçtiğimiz sene Trump, listede 339’uncu en zengin ABD’li olarak yer alırken, bu sene 2,25 milyar dolarlık serveti ile liste dışı kaldı. Trump’ın listeye en son sıradan dahil olması için 400 milyon dolara ihtiyaç olduğu ifade edildi.

2015 YILINDA 4,5 MİLYAR DOLAR

Trump’ın kişisel serveti başkanlığa aday olduğu zamandan bu yana düşerken, 2015 yılında net servetini 4,5 milyar dolar olarak açıklamış ve kendisine söz konusu listede 121’inci sırada yer bulmuştu. Birçok kişi ise ABD Başkanlığının Trump’a 2 milyar dolara mal olduğu yorumunu yaptı.

SIRALAMADA İLK DÖRT

Amazon'un kurucusuı Jeff Bezos, tahminen 201 milyar dolarlık net servetiyle dördüncü yıl listenin başında yer alırken, ünlü girişimci Elon Musk tahmini 190,5 milyar dolar serveti ile ikinci oldu.

Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg listede üçüncü, Microsoft'un eski CEO'su Bill Gates dördüncü sırada yer aldı.

Trump'tan, yeğenine 'mali durum' davası Eski ABD Başkanı Trump, yeğeninin New York Times'ta yayımladığı ve kendisinin mali durumunu içeren makale sebebiyle, hem gazeteye hem de yeğenine dava açtı.

Trump, Forbes milyarderler listesinde yaklaşık 300 sıra geriye düştü Eski ABD Başkanı Donald Trump’ın 4 yıllık başkanlığı boyunca servetinde 1 milyar dolardan fazla yaşanan kayıp nedeniyle Forbes milyarderler listesinde 300 sıra geriye düştüğü belirtildi.