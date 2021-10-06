Türkiye Gazetesi

27 yıl önce bir market soygununda 3 kişiyi öldürdüğü gerekçesiyle Missouri eyaletinde idam cezasına çarptırılan zihinsel engelli siyahi mahkum Ernest Johnson avukatlarının IQ testi sunmaları ve Papa'nın hoşgörü çağrısına rağmen idam edildi.

BİR ÇOCUĞUN ZİHİNSEL KAPASİTESİNE SAHİPTİ

Küçük bir çocuğun zihinsel kapasitesine sahip olduğuna ilişkin birden fazla IQ test sonucu mahkemeye sunulmuş, idam cezasının uygun olmadığı savunularak infazın durdurulması talep edilmişti. Ancak avukatların ısrarına rağmen ABD Yüksek Mahkemesi, Johnson'ın infazının durdurulmasını ve davanın tekrar ele alınmasını reddetti. Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Francis ve 2 Kongre üyesinden de destek bulan Johnson’a yönelik hoşgörü talebinin reddedilmesinin ardından 61 yaşındaki Johnson, 1994’te işlediği 3 cinayet nedeniyle idam edildi.

İnfaz kararını destekleyen Başsavcı Eric Schmitt yaptığı açıklamada, Johnson'ın eylemlerinin "etkili bir şekilde planlama, strateji oluşturma, hesaplama ve planlama yeteneğini açıkça yansıttığını" söyledi.

ÖLMEDEN ÖNCE ÖZÜR DİLEDİ

Johnson’ın ölümünden önce bir mektup kaleme aldığı ve mektupta işlediği suçlar için özür dilediği öğrenildi. Johnson’ın mektupta ayrıca, ailesine, arkadaşlarına ve avukatlarına destekleri için teşekkür ettiği belirtildi.

Öte yandan, Washington merkezli İdam Cezası Bilgi Merkezi'ne göre, Johnson Mayıs 2020'den bu yana eyalette idam edilen ilk ve bu yıl ABD'de idam edilen 7’nci mahkum oldu.

PAPA’DAN DA DESTEK GÖRMÜŞTÜ

Johnson'ın avukatları, 61 yaşındaki adamın fetal alkol sendromuyla dünyaya geldiğine ve beyin tümörünün alınması için 2008’de geçirdiği ameliyattan sonra beyin dokusunun 5’te 1’ini kaybettiğine dikkat çekmiş, Johnson’un söz konusu durumu nedeniyle idam cezasının uygun olmadığını öne sürmüştü. Avukatlar ayrıca, zihinsel engelli ABD’lilere idam cezası verilmesinin ABD Anayasası'nda "acımasız ve olağandışı cezaları" yasaklayan bölümü ihlal ettiğini ileri süren 2002 tarihli bir Yüksek Mahkeme kararını emsal göstermişti. Johnson'a yönelik hoşgörü talebine çok sayıda adalet aktivistinin yanı sıra Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Francis ve 2 Kongre üyesinden de destek görmüştü. 2018'de kilisenin idam cezasına bakış açısını değiştiren Papa, geçtiğimiz hafta temsilcisi aracılığıyla Missouri Valisi Mike Person’a, “Johnson'ın insanlığı ve tüm insanların yaşamının kutsallığı hakkındaki basit gerçeği önünüze koymak isterim" sözlerini iletmişti.

Eyaletin Cumhuriyetçi Valisi Parson ise Papa’nın hoşgörü çağrısına rağmen cezanın infazını engellemeyi reddetmiş, "Johnson'a Missouri Yüksek Mahkemesi'nin kararı uyarınca verilen yasal ceza yerine getirilecek" ifadelerini kullanmıştı.

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