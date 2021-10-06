Türkiye Gazetesi

Kanada’da sevdiği kıza sıra dışı bir evlilik teklifinde bulunmak isteyen romantik aşık, hazırladığı ‘Benimle evlenir misin?” ibaresi yazılı pankartı taşıyan uçakla Montreal semalarında uçuyordu. Cessna 172 tipi uçak, kalkıştan kısa süre sonra St-Lawrence nehri üzerinde arızalandı ve Park Dieppe bölgesine düştü. Uçaktaki yolcu ölürken yaralanan pilot hastanede tedavi altına alındı.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kazaya şahitlik eden Laurel Scala, “Uçak normal irtifada uçuyordu. Üzerinde bir pankart vardı. Yazıyı ancak uçak yaklaşınca okuyabildik” dedi. Yaralı pilotun Gian Piero Ciambella olduğu belirlenirken ölen yolcunun kimliği tespit edilemedi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı, uçağın enkazı inceleme için Ottawa’ya gönderildi.

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