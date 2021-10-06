Türkiye Gazetesi

Kanadalı bir kadın kara ayılarını düzenli bir şekilde beslediği için 60.000 dolar para cezası verildi.

2018 Temmuz ayında başlatılan dava sonucu, bu hafta başı Zuzana Stevikova'ya mahkeme bu cezayı verdi.

Koruma görevlileri, Whistler'ın Kadenwood semtindeki birinin kara ayıları beslediğine dair bir ihbarın ardından Temmuz 2018'de bir soruşturma başlattı.



Yetkililer ayıları insan gıdasına alıştırmanın kamu güvenliği açısından risk oluşturduğunu ifade etti



Müfettişler, M.Ö.'ye göre, yaz boyunca ayıları beslediğini, haftalık olarak "10 kasa elma, 50 kilo havuç ve 15 düzine yumurta" da dahil olmak üzere toplu ürünler satın aldığını belirlediler.

Koruma yetkilileri, bu faaliyetlerin, ayıları insan gıdasına ve varlığına alıştırmanın kamu güvenliği açısından risk oluşturduğunu ve bunun son derece tehlikeli bir durum olduğunu ve mahkemenin bu kararının emsal teşkil ettiğini ifade etti.



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