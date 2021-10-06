Türkiye Gazetesi

İngiliz Kraliyet Postası Royal Mail, İskoçya’nın uzak Orkney adalarına mektup ve paketleri drone’larla götürmeye başladı. İki haftalık test seferlerine başlayan kurum, insansız hava araçlarıyla yapılan sevkiyatı, karbon salımının azaltılması gayesiyle yaygınlaştırmayı hedefliyor. İngiltere’de imal edilen Ultra isimli çift motorlu büyük araçlar, 100 kilo yük taşıyabiliyor.

UZAK VE İZOLE TOPLUMLARA HİZMET EDECEK

Drone’larla adalara götürülen paketler orada yerel posta görevlileri tarafından adreslerine ulaştırılıyor. Royal Mail'in baş ticari yetkilisi Nick Landon, “Bu deneme, hizmet verdiğimiz uzak ve izole topluluklara mümkün olan en çevreci şekilde ve en yenilikçi teknolojileri kullanarak ulaşmak için tasarlandı” dedi. Gemiler denizin dalgalı olduğu zamanlarda çalışamazken Ultra’lar, sis dahil kötü hava şartlarında bile sevkiyat yapabiliyor.

Yayladaki çobanın drone şaşkınlığı: Önce kovaladı, sonra selamladı Antalya'da gördüğü drone karşısında şaşkına dönen çoban, önce taş attı sonra şapkasıyla selamladı.

Drone pilotu yetiştirecek Türkiye’nin ilk drone teknolojileri platformu Dronmarket, yeni bir girişimi hayata geçirdi.

Ormanlara drone'lu koruma İstanbul’da yeşil alanların fazla olduğu Büyükçekmece’de, herhangi bir yangın çıkma ihtimali göz önüne alınarak drone ile denetleme yapılmaya başladı.