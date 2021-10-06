Türkiye Gazetesi

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ve Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkezi Komitesi Dışişleri Komisyonu Ofisi Direktörü Yang Cieçı, Zürih'te bir araya geldi. Sullivan ve Yang, iki ülke ilişkilerini ele aldı.

BIDEN İLE CINPING DE GÖRÜŞMÜŞTÜ

Beyaz Saray'dan konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada "ABD Başkanı Joe Biden ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in 9 Eylül'deki görüşmesinde 'iletişim kanallarını açık bırakma' konusunda mutabık kalındı. Bunun ardından Sullivan ve Yang İsviçre'nin Zürih şehrinde bir araya geldi" denildi. Görüşmede Sullivan'ın, uluslar ötesi problemlerin çözümü ve ikili ilişkilerdeki risk yönetimi konusunda ABD ile Çin'in birlikte çalışabileceği alanları gündeme getirdiği ifade edildi.

SİNCAN UYGUR ÖZERK BÖLGESİ İÇİN UYARI

Sullivan'ın, insan hakları, Sincan Uygur Özerk Bölgesi, Hong Kong, Güney Çin Denizi ve Tayvan gibi alanlarda Çin'in eylemlerinden duyulan endişeyi de dile getirdiği belirtildi.

"GÖRÜŞMELER SÜRECEK"

Açıklamada "Sullivan, ulusal gücümüze yatırım yapmaya ve müttefiklerimizle çalışmaya devam ederken sorumlu bir rekabet için Çin ile üst düzey görüşmeleri sürdüreceğimizi net bir şekilde dile getirdi" ifadesine yer verildi.

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