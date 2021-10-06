Türkiye Gazetesi

Avusturya'da sabah erken saatlerde başta başbakanlık olmak üzere Kurz'un başında bulunduğu iktidarın büyük ortağı Avusturya Halk Partisi (ÖVP) genel merkezine yönelik polis baskınları düzenlendi. Bu operasyona ilişkin detaylar da ortaya çıkmaya başladı.

YOLSUZLUK, RÜŞVET, HALKI YANILTMA...

İddiaya göre Başbakan Kurz’un da bulunduğu 10’a yakın kişi, 2016-2018'de Maliye Bakanlığı bütçesini kullanarak bir gazete ve düşünce kuruluşuna daha fazla reklam vermek suretiyle, partisi ve şahsı lehine kamuoyu yoklamalarının sonuçlarının manipüle etti. Yolsuzluk, rüşvet ve halkı yanıltma gerekçeleriyle başlatılan soruşturmada, ülkede en çok reklam alan Österreich gazetesinin iki yöneticisinin de ismi yer aldı.

"HUKUKA MÜDALE EDİLMEMELİ"

Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen, gelişmelerin ardından yaptığı açıklamada, alışılmışın dışında olaylara şahit olunduğunu belirterek, hukuka müdahale edilmemesinin önemine dikkati çekti. Van der Bellen, ÖVP'den bir milletvekilinin soruşturmayı yürüten savcılık hakkında "siyasi tutum sergilendiği" yönündeki açıklamalarına tepki göstererek, söz konusu ifadelerin sınırı aştığının, güçler ayrımı, hukuk devleti gibi değerlerin ülke demokrasisinin temellerini oluşturduğunun altını çizdi.

Yurt dışında bulunan Başbakan Kurz da soruşturmaya gerekçe gösterilen suçlamaları reddetti.

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