BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, "Türkiye'nin Paris Anlaşması'nı onaylamasını memnuniyetle karşılıyoruz." dedi.
Tüm ülkelerin anlaşmadaki hedeflerin karşılanmasına yönelik çabaları artırması gerektiğini belirten Dujarric, G20 ülkelerinin iklim değişikliğiyle mücadelede başı çekmesi gerektiğini söyledi.
BM, Paris İklim Anlaşması kapsamında küresel sıcaklık artışının 2 santigrat derecenin altında tutulması hedefinin karşılanabilmesi için ülkelerden dünya genelinde sera gazı emisyonunu 2050'ye kadar sıfıra indirmesini istiyor.
BM Afganistan Temsilcisi McGroarty: Afganistan'da ekonomi çökmenin eşiğinde Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı (WFP) Afganistan Temsilcisi Mary Ellen McGroarty, Afganistan'da insanların yiyecek alabilmek için ev eşyalarını, halılarını satmaya başladığını belirterek, "Afganistan'da ekonomi çökmenin eşiğinde." dedi.
BM: Afetler dünya çapında arttı Birleşmiş Milletler’in (BM) yetkili organı Dünya Meteoroloji Teşkilatı’nın hazırladığı rapora göre 1970-2019 yılları arasında yaşanan hava ve iklim bağlantılı felaketlerin beş kat arttığı belirlendi.