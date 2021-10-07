Türkiye Gazetesi

Pakistan'ın güneyindeki Belucistan eyaletinde 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Pakistan Ulusal Sismik Gözetleme Merkezi (NSMC), merkez üssü Harnai bölgesi yakınları olan depremin yerin 15 kilometre altında kaydedildiğini açıkladı.

NSMC, sarsıntının saat 03.20'de meydana geldiğini, Ketta, Sibbi, Pişin ve Çaman’da da hissedildiğini bildirdi.

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Yerel basındaki haberlere göre, 5,9 büyüklüğündeki deprem sonucu 6’sı çocuk 20 kişi öldü, 300'den fazla kişi yaralandı.

Çok sayıda ev hasar görürken, bazı bölgelerde de toprak kaymaları meydana geldi.

Depremin etkili olduğu bölgelerde arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Japonya'da 5,5 büyüklüğünde deprem oldu Japonya'nın güneybatısında 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Ege Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem Son dakika haberine göre; ​Ege Denizi'nde, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Datça açıklarında 4,3 büyüklüğünde deprem AFAD'ın verilerine göre Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,3 büyüklüğünde deprem oldu.