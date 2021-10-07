Türkiye Gazetesi

Avustralya başbakanı Perşembe günü yaptığı açıklamada sosyal medyayı bir "korkaklık sarayı" olarak eleştirdi ve Facebook dahil dijital platformların 'sahte profiller' üzerinden yayınlanan karalayıcı iftira niteliğindeki yorumlardan sorumlu tutulması gerektiği yönünde uyardı.

Sosyal medyayı karalamak ve zorbalık yapmak için kullanan 'isimsiz' kullanıcılar, Avustralya hükümeti ile ABD teknoloji devlerini karşı karşıya getirdi.





Morrison iftira niteliğindeki karalayıcı yorumları yayınlayan platformları yayıncı olarak değerlendirilmesi gerektiğini söyledi



Avustralya, bu yıl Google ve Facebook'u haber içerikli yayınlar için yayıncılara para ödemeye zorlayan yasalar çıkardı. Buna ek olarak platformları şiddet içeren görüntüler yayınlarsa sosyal medya yöneticilerini hapsedebilecek bir yasa çıkardı.

Morrison, karalayıcı yorumlar yapan kişilerin kimliklerini ifşa etmeyen platformların bu yorumlardan sorumlu tutulması gerektiğini söyledi.

Morrison, "Sosyal medyaya 'sahte kimlik' ile olarak insanları karalayan, taciz eden, zorbalık yapan ve karalayıcı açıklamalarda bulunan korkaklar, söylediklerinden sorumlu olmalılar" dedi.



