Türkiye Gazetesi

Filistin, terör devleti İsrail'in ablukasında ve zulmü altında zor günler yaşamaya devam ediyor. Sivil halka, kadın, çocuk, yaşlı demeksizin zalimce saldıran İsrail güçleri hedefe bu defa bir okulu oturttu. Mescid-i Aksa'nın güneyindeki bir okula ses bombası ve göz yaşartıcı gazla saldırdılar.

ÖĞRENCİLERİ OKULDAN ZORLA ÇIKARMAYA ÇALIŞTILAR

İsrail güçleri, Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'nın güneyindeki Silvan beldesinde Ras al-Amud Okulu’na ses bombası ve göz yaşartıcı gazla saldırdı. Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre, İsrail güçleri söz konusu saldırıyı okulda öğrenciler bulunduğu sırada gerçekleştirdi. Saldırı sırasında İsrail güçlerinin, öğrencileri okuldan zorla çıkarmaya çalıştığı belirtildi. Öğrenciler arasında büyük panik yaşandığı ifade edildi.

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