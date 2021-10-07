Türkiye Gazetesi

New York'ta oturan 50 yaşındaki bir kadın yerel saatte 02.00 sularında işten çıktı, eve doğru yürümeye başladı. Bir süre sonra peşine tanımadığı biri takıldı. Hızlı adımlar atan kadın, aparmandan içeri girdi. Takipçisi de arkasından geldi. Büyük panik yaşayan kadın, dairesine son anda girmeyi başardı ve hemen kapıyı kilitledi. Birkaç kere kapıya vuran şahıs, bir süre sonra kaçıp gitti.

"BENİ ÖLDÜREBİLİRDİ"

Yaşadıklarını anlatan kadın "Gece geç saatte işten dönerken bir araçta üç adam gördüm. İçlerinden biri araçtan inip peşime takıldı. Apartmana girdiğim sırada 'Hanımefendi' diye seslendi. Korkuyla daireme daldım. Başıma her şey gelebilirdi. Beni öldürebilirdi. Ucuz atlattım" dedi.

BAŞINA ÖDÜL KONULDU

Öte yandan, görüntüleri paylaşan New York Polis Departmanı (NYPD), uzun boylu, mavi kot pantolon ve beyaz atlet giyen zanlının kimliğinin henüz belirlenemediği açıkladı. NYDP, şahsın hırsızlık şüphesiyle hâlâ arandığını ve bulanlara 3 bin 500 dolar ödül verileceğini duyurdu.

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