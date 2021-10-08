Türkiye Gazetesi

Rus medyası, Moskova hükûmetinin Ukrayna’nın satın aldığı Türk İHA’larına karşı nasıl tedbirler alacağına ilişkin çarpıcı bir yazı kaleme aldı.

Türk İHA’larının Dağlık Karabağ savaşından sonra Donbass’ta da önemli rol üstlenmeye hazır olduğu ifade edildi.

Analiz yazısında Rusya’nın İHA’lara karşı herhangi bir çözüm üretemediğinin altı çizildi.

Türk İHA’larının son yıllarda büyük bir devrim yaptığını belirten analiz yazısında “İHA’lar konusunda Türkiye birdenbire pazarda ilk beşe girdi. Türkiye’nin muharebe sahasında gösterdiği başarı ise inkâr edilemez” ifadeleri kullanıldı.

Devamında dikkat çeken satırlar şöyle: Türkler iki gün içinde Bahar Kalkanı Harekâtı’nda İdlib yakınlarında 23 Suriye tankını, 23 kundağı motorlu silahı, 5 helikopteri ve bir dizi Pantsir-C1 top-füze sistemini imha etti. Osa uçaksavar füze sistemi, Tor hava savunma sistemi ve Strela-10 sistemleri Türk İHA’larına karşı çaresiz kaldı.

Akıncı silahsız insansız hava araçlarının (SİHA) MQ-9 Reaper İHA’sına benzediğini belirten Rus medyası “Akıncı, muharebe sahasında Amerikalı mevkidaşını bile geride bırakıyor” yorumunda bulundu.



Türkiye ile Ukrayna 48 İHA ve SİHA alım-satımı için anlaştı

"DÜNYAYA SİHA'LAR BİR MESAJ VERİYOR"

Hollanda kamu yayıncısı NOS’un Türkiye muhabiri Mitra Nazar, geçtiğimiz günlerde Atatürk Havalimanı’nda düzenlenen TEKNOFEST üzerine bir yazı kaleme aldı. Festivalde gerçekleşen gösterilerin ‘ağızları açık bıraktığını’ söyleyen muhabir “Aralarında biri neredeyse hiç ses çıkarmıyor ve açık farkla en çok dikkati o çekiyor” diyerek, AKINCI’nın gördüğü ilgiyi dile getirdi. “İHA/SİHA programı, Türkiye’nin askeri açıdan kendi kendine yeterli olma mücadelesinin bir parçası. Cumhurbaşkanı Erdoğan, silah ambargosu veya yaptırım durumunda yabancı ülkelere karşı ülkesinin hayatta kalabilmesi amacıyla silah endüstrisine büyük yatırımlar yaptı” denilen yazıda, SİHA’ların savaş sahasında oyun değiştirici olarak ortaya çıkmasının, NATO için de önemli olduğu vurgulandı. Yazıda, Türkiye’nin oluşan İHA pazarını doldurduğu, daha fazla İHA’yı satmaya istekli olduğu kaydedildi. Türkiye’nin İHA/SİHA diplomasisiyle jeopolitik ilişkilerini geliştirdiği ve dünyaya “Türkiye, büyüklerle rekabet edebilecek güçlü bir ülke” mesajını verdiği aktarıldı.

Bayraktar'dan İHA ve SİHA'nın ardından DİHA müjdesi! 2022'de sahaya çıkacak ilk olarak TEKNOFEST'te kendini gösteren Bayraktar Dikey İniş Kalkışlı İnsansız Hava Aracı Sistemi'nin (DİHA) sahaya çıkacağı tarih belli oldu. Baykar Hava Aracı Tasarım Mühendisi Burak Özbek DİHA'ların seri imalat ve teslimatlarının 2022 yılında yapılmasının hedeflendiğini açıkladı.

İHA ve SİHA'lar da görevde: Sınırda göçmen alarmı Türkiye-İran sınır güvenliğinin sağlanması amacıyla örülen modüler duvar çalışmaları devam ederken, güvenlik güçlerince korunan sınır hattında düzensiz göçmenlere geçit verilmiyor. Hâlen 295 kilometrelik sınır hattının çalışmaları devam ediyor. Van-İran sınırlarında 64 kilometrelik hatta yapılacak modüler duvar çalışmalarının ikinci etabı da başladı. Bölgede SİHA ve İHA’lar da en üst düzeyde kullanılıyor, alınan görüntüler anında güvenlik güçleriyle paylaşılıyor.