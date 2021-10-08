Türkiye Gazetesi

Eyüp Sultan Camii’ne gönderilen “Savaş ilanı” başlıklı mektupta “Fransa’da İslam dinine yer olmadığı” yazıldı. Hoşgörüsüz ve Nazi zihniyetiyle yazılan mektupta “Hazırlanın, camilerinizde daha önce benzeri görülmemiş saldırılara maruz kalacaksınız. Çok kalabalığız. İntikam başlıyor” şeklinde tehditler savuruldu. Millî Görüş Teşkilatları Doğu Fransa Bölge Başkanı Eyüp Şahin, Avrupa genelinde birçok camiye ve Müslüman’a yapılan tehditlerin özellikle son yıllarda arttığını söyledi. Şahin “Daha önce de ‘Caminin ortasına bomba yerleştireceğiz’ tarzında tehditler de oldu. Fakat burası Avrupa’nın en büyük külliyesi olacağı için ‘daha fazla ses getiririz’ düşüncesindeler. Din adamları ve siyasetçilerin de aşırılık içeren yorumları bu tür olumsuzlukları tetikliyor. Sağduyulu açıklamalar bekliyoruz. Caminin hızlı şekilde ilerleyebilmesi için maddi kaynaklara ihtiyacımız var. Burası tamamlanınca 5 bin kişi ibadet edebilecek. Külliyenin hemen yanında Fransa Eğitim Bakanlığının müfredatını uygulayan ilkokul, ortaokul ve lise de yer alıyor. 1.000 civarında öğrenci eğitim alıyor” dedi.

KÖLN’DE CUMALARI EZAN

Bu arada, Almanya'da Türk ve Müslümanların yoğun olarak yaşadığı Köln'de, Büyükşehir Belediyesi, cuma günleri hoparlörden öğle ezanı okunabileceğini açıkladı.

İslam karşıtlığıyla bilinen karikatürist Lars Vilks yanarak öldü İslam karşıtlığıyla bilinen İsveçli karikatürist Lars Vilks geçirdiği trafik kazası sonucu araçta yanarak hayatını kaybetti.