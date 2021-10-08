Türkiye Gazetesi

Yunanistan, Avusturya, Macaristan, Bulgaristan, Çekya, Danimarka, Estonya, Litvanya, Letonya, Güney Kıbrıs Rus yönetimi, Slovakya ve Polonya'nın içişlerinden veya göçten sorumlu bakanları tarafından hazırlanan ortak mektup 12 ülke tarafından imzalanarak AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Margaritis Schinas ve AB Komisyonunun içişlerinden sorumlu üyesi Ylva Johansson'a gönderdi.

EN FAZLA SIĞINMA BAŞVURUSU YAPILAN ÜLKELER MEKTUBU İMZALAMADI

Politico internet sitesinden yayınlanan mektup en fazla sığınma başvurusu alan Fransa, Almanya ve İspanya tarafından imzalanmadı. AB’ye sunulan mektupta, Avrupa'nın "mevcut yasal çerçeveyi yeni gerçekliklere karşı uyumlandırması" gerektiği belirtilerek sınır gözetimlerinin göçmenlerin yasa dışı şekilde sınırları geçme girişimlerini uygulamada engelleyemediği, bu nedenle sınır gözetim ve denetimlerinin "daha ileri önleyici tedbirlerle" güçlendirilmesi gerektiği ifade edildi.

SINIR KORUMA TEDBİRLERİ İÇİN FON İSTEDİLER

Mektupta, fiziksel engellerin etkili bir sınır koruma tedbiri olduğu belirtilerek "Bu meşru tedbir için AB bütçesinden fon sağlanmalı; bu, bir öncelik olmalıdır." denildi. Bazı Avrupalı medya organlarının haberleriyle bir kez daha gündeme gelen geri itmelerden ise mektupta bahsedilmedi. Politico'nun konuyla ilgili haberine göre, bazı diplomatlar, "yasal çerçeveyi uyumlandırma" önerisini "geri itmeleri meşrulaştırma" çağrısı olarak gördüklerini aktardı.

AB ÜLKELERİ LÜKSEMBURG'DA BİR ARAYA GELİYOR

AB ülkelerinin içişleri bakanları, bugün Lüksemburg'da bir araya geliyor. Bakanların gündeminde, AB'nin dış sınırlarının güçlendirilmesi, sınıra gelen göçmenlerin nasıl taramadan geçirileceği, değişen göç rotaları gibi konular da bulunuyor.

Avrupa Birliği mahkemesinden YouTube'u sevindiren karar Lüksemburg'da bulunan, AB'nin en yüksek mahkemesi Avrupa Adalet Divanı'ndan YouTube'u sevindiren karar bir karar geldi.