Türkiye Gazetesi

Londra’da ordu 4 Ekim pazartesi günü devreye girmesine rağmen, ülkede hala akaryakıt tedarik sıkıntısı yaşanıyor.

Ülkede tır ve kamyon şoförü eksikliği yaşamasından dolayı akaryakıt tedarik zincirinde ordu görevlendirilmişti. Askerler tedarik konusunda eğitim aldı.



Fiyatlar 8 yılın en yüksek seviyesine ulaştı



Yaklaşık 200 asker, ağır yük taşıtı rotasıyla benzin tedariğini sağlıyor.

Ülkede sürücüler yakıt kriziyle savaşmaya devam ederken, fiyatlar 8 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Benzin fiyatı ülkede litre başına 1.36 sterlin.

Son rakamlara göre, bir litre yakıtın litre başına fiyatı 136.1 peni ve dizel için litre için 139.2 peni’ye ulaştı.



İngiltere'de akaryakıt krizi büyüyor: Askerler devreye sokuldu! İngiliz Hükümeti, akaryakıt krizinin çözümü için askerleri devreye soktu. Hükümet, pazartesiden itibaren 200 askerin istasyonlarda geçici olarak görevlendirileceğini duyurdu. Görevli askerlerin yanı sıra 300 yabancı akaryakıt tankeri sürücüsü de mart ayının sonuna kadar göreve başlayacak.

İngiltere'de akaryakıt krizi: İstasyonların 3'te 1'i boş İngiltere'de günlerdir süren akaryakıt krizinin ardından petrol şirketi BP, istasyonlarının 3'te 1'inde akayakıtın tamamen bittiğini açıkladı.

İngiltere’de akaryakıt krizi! Uzun kuyruklar nedeniyle kavgalar başladı İngiltere’de Brexit sonrası nakliye sıkıntıları ortaya çıkmaya başladı. Özellikle gıda ve akaryakıt kıtlığı baş gösteren İngiltere’de benzin istasyonlarının önünde uzun kuyruklar oluştu. Benzin istasyonunun önünde çıkan kavga görüntüleri ise sosyal medyada gündem oldu. Videoda iki ailenin büyüklerinin kavgaya tutuştuğu ve genç aile üyelerinin de birbirine saldırdıkları görülüyor.