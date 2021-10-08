Türkiye Gazetesi

Koronavirüs salgını yaklaşık iki yıldır tüm dünyayı etkisi altına almışken, aşılama çalışmaları ve getirilen tedbirler ile vaka sayısının en aza indirilmesi hedefleniyor. Ortaya çıkan birçok varyant bu çabaları boşa çıkarırken, aşıların etkisine dair tartışmalar da sürüyor.

Tüm bu tartışmalar sürerken bazı ülkelerde bütün çabalara rağmen vaka sayısında artış yaşanıyor. Rusya'da koronavirüs salgınının başından bu yana 'günlük en yüksek can kaybı' kaydedildi.

Ülkede son 24 saatte 936 ile 'günlük en yüksek' can kaybı sayısı kayıtlara geçerken, toplam ölü sayısı 214 bini geçti. Vaka sayısı ise son 24 saatte 27 bin 246 artarak 7 milyon 717 bin 356'ya yükseldi.

683 BİN KİŞİNİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Yaklaşık 683 bin Covid-19 hastasının tedavisinin sürdüğü ülkede, 20 bin 566 kişinin iyileşmesiyle toplam sağlığına kavuşan sayısı 6 milyon 819 bin 796'ya ulaştı.

Başkent Moskova'da son 24 saatte vaka sayısı 4595 artarak 1 milyon 668 bin 64’e, virüsten ölenlerin sayısı ise 71 artışla 29 bin 525'e yükseldi.

Rusya'da ilk Covid-19 vakası 31 Ocak 2020'de, virüs kaynaklı ilk ölüm ise 19 Mart 2020'de kaydedilmişti.

SALGIN DURUMUNA GÖRE TEDBİRLER ALINIYOR

Covid-19 tedbirlerinin gevşetildiği Moskova'da, sosyal mesafe ve maske takma zorunluluğu devam ediyor.

Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatıyla Rusya'nın bölgelerinde salgın durumuna göre önlemler alınırken, Covid-19 durumu kötüleşen bölgelerde barkod (QR kod) sistemi devreye girmeye başladı.

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