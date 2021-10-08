Türkiye Gazetesi

AB Komisyonu'nun sağlık ve gıda güvenliğinden sorumlu üyesi Stella Kyriakides, AB ülkelerinin 2022'den itibaren gıda katkı maddesi olarak titanyum dioksit (E171) kullanımını yasaklama teklifine onay verdiğini açıkladı.

PEK ÇOK GIDA MADDESİNDE KULLANIYOR

Açıklamada, titanyum dioksitin sakız, çorba, et suyu ve hamur işi gibi pek çok üründe renklendirici olarak kullanılmakta olduğuna işaret edilerek, yasaklama kararının Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi'nin maddenin gıdalarda güveli kabul edilemeyeceği yönündeki bilimsel görüşüne dayandığı kaydedildi.

2022 BAŞINDA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

Söz konusu yasak, Avrupa Parlamentosu (AP) veya AB Konseyi tarafından itiraz edilmemesi durumunda 2022 yılı başında yürürlüğe girecek.

Bilim insanlarının bazıları bu maddenin sağlığa zararlı olduğunu savunuyor. Yapılan çeşitli araştırmalar da titanyum dioksitin anneden, karnındaki bebeğe geçebildiğine işaret ediyor.

Titanyum dioksitin Fransa'da gıda ürünlerinde kullanımı geçen yıl yasaklanmıştı.

Eker: Ekmekte hiç katkı maddesi bulunmayacak Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker, ekmeğin içinde maya, un, su, az miktarda tuz bulunacağını belirterek, ''Ekmekte başka hiçbir şey bulunmayacak. Hiçbir şeye müsaade etmeyeceğiz.'' dedi.

Gıda katkı maddelerinde düzenlemeye gidildi Bebek ve küçük çocuklara özel gıdalarla salçada kullanılan katkı maddeleriyle ilgili değişikliğe gidildi, bazı gıdalarda kullanımına izin verilen katkı maddeleri limitleri de değiştirildi.

Türkiye'de gıda katkı maddeleri üretimi ve yenilikler Türkiye maalesef birçok gıda katkı maddesini farklı ülkelerden ithal eden bir ülke konumundadır.