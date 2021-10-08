Türkiye Gazetesi

Slovenya’da AB zirvesi öncesi yaşanan protesto gösterisine polisin müdahalesinin sert olduğu yönündeki eleştirilere İçişleri Bakanı Ales Hojs polisin hükümet karşıtı protestoları tazyikli su ve göz yaşartıcı gazla durdurmak için aşırı güç kullandığı yönündeki suçlamaları reddetti.



Polis geçen haftaki gösterilerde protestocuları dağıtmak için kalabalığa göz yaşartıcı gaz bombası ve tazyikli su kullandı



İçişleri Bakanı Ales Hojs Brüksel'de yaptığı açıklamada, polisin salı günki müdahale sırasında işini çok iyi yaptığını ve durumun "kendi yetkileri dahilinde" olduğunu söyledi. Polis eylemlerine ilişkin soruşturmanın halen devam ettiğini de sözlerine ekledi.

Yaklaşık 25 protestocu gözaltına alındı ​​ve çoğu göz yaşartıcı gazdan etkilenen birkaç kişi yaralandı.

Erdoğan, Slovenya Cumhurbaşkanı Borut Pahor ile bir araya geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'de Slovenya Cumhurbaşkanı Borut Pahor ile görüştü.

Slovenya'nın AB'ye gönderdiği iddia edilen resmi olmayan belgenin içeriği ortaya çıktı ​Slovenya Başbakanı Janez Jansa'nın, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel'e gönderdiği iddia edilen, resmi olmayan belgenin (non-paper) içeriği yayımlandı.